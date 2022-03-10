Флорида, США, 10 марта, 2022, 15:16 — ИА Регнум. ЛГБТ-организация Кампания за права человека (HRC) ответила на предложение главы Disney Боба Чапека о пожертвовании ей $5 млн. Об этом 10 марта пишет Deadline.

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Организация отказалась от денег конгломерата индустрии развлечений. «Кампания за права человека не примет эти деньги от Disney до тех пор, пока мы не увидим, как они опираются на свои публичные обязательства и работают с защитниками ЛГБТК +, чтобы гарантировать, что опасные предложения, такие как законопроект Флориды «Не говори «гей», не станут опасными законами», — заявила президент общественной организации Джони Мэдисон. Она также добавила, что задержка ответа от Disney по поводу законопроекта «Не говори «гей» была «позицией, вызывающей сожаление».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава Disney Боб Чапек выступил против законопроекта о правах родителей в сфере образования (известен как закон «Не говори «гей»), рассматриваемого во Флориде (США). Согласно предложению, учителям запретят рассказывать об истории ЛГБТ в классах, а также обсуждать со школьниками тему их сексуальной ориентации и гендерной идентичности — иначе родители могут подать в суд на преподавателей и других сотрудников средних учебных заведений.