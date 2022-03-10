Кишинёв, 10 марта, 2022, 14:54 — ИА Регнум. Уровень годовой инфляции в Молдавии в феврале вырос до 18,52%. Об этом 10 марта сообщает пресс-служба Национального банка.

Дарья Антонова ИА REGNUM Инфляция

По данным финансового регулятора, стоимость продуктов питания в среднем выросла за год на 23,32%. В сравнении с январём 2022 года продукты стали стоить больше на 2,81%.

В Нацбанке отметили, что хлеб за месяц подорожал на 10,2%, а овощи — на 10%. Из продуктов цена снизилась только на куриные яйца на 3,7%.

Топливо, согласно отчёту, за месяц стало дороже на 8,8%, мебель на 2,7% а лекарства на 1,7%.

Как сообщало ИА REGNUM, экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил, что в стране ожидается дефицит продуктов и топлива. Урожай в текущем году также находится под угрозой, так как минеральные удобрения резко подорожали в пять — семь раз.