Самара, , 14:55 — REGNUM Итальянский дирижер Филиппо Десси стал руководителем симфонического оркестра Самарской государственной филармонии. Об этом сообщает пресс-служба этого учреждения.

Филармония. Самара Фото предоставлено пресс-службой Администрации Самарской области

Сообщается, что 9 марта министр культуры Самарской области Татьяна Мрдуляш представила коллективу филармонии нового руководителя симфонического оркестра итальянского дирижера Филиппо Десси.

«Самарская филармония — один из ведущих культурных институтов Самарской области. Это тот камертон, который показывает общий уровень развития нашей музыкальной культуры. Я рада, что Филиппо Десси, молодой дирижер, итальянец по происхождению, последнее время работавший в России, в Санкт-Петербурге под руководством, в том числе замечательного дирижера Фабио Мастранджело, приехал к нам и возглавит симфонический оркестр Самарской филармонии», — приводит пресс-служба слова министра.

Она также отметила, что жителей области ждет много интересных творческих встреч с оркестром под руководством Десси.

Отмечается, что предыдущий руководитель оркестра, народный артист России дирижер Михаил Щербаков продолжит свою работу на посту художественного руководителя Самарской государственной филармонии.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что директором Самарского драмтеатра стал экс-министр культуры Пермского края.