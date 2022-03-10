София, 10 марта 2022, 14:51 — REGNUM В Кюстендилском районе на юго-западе Болгарии зафиксирована очередная вспышка Африканской чумы свиней (АЧС). Об этом 10 марта сообщает софийский информационный портал News.bg.

Чума свиней
Чума свиней
Uv.volgograd.ru

По некоторым данным, признаки эпидемии были обнаружены сразу в 20-ти хозяйствах, а также на территории Кюстендилского государственного лесничества. Согласно официальной информации, на место заражения выехали подразделения санэпидстанции и представители комиссии Министерства сельского хозяйства страны. Предполагается, что больные животные будут уничтожены.

Напомним, 14 февраля нынешнего года масштабная вспышка АЧС была зарегистрирована в Перникской области, соседствующей с Кюстендилским регионом. Ранее африканская чума свиней отмечалась в Благоевградской области (юг Болгарии).