София, 10 марта, 2022, 14:51 — ИА Регнум. В Кюстендилском районе на юго-западе Болгарии зафиксирована очередная вспышка Африканской чумы свиней (АЧС). Об этом 10 марта сообщает софийский информационный портал News.bg.

Uv.volgograd.ru Чума свиней

По некоторым данным, признаки эпидемии были обнаружены сразу в 20-ти хозяйствах, а также на территории Кюстендилского государственного лесничества. Согласно официальной информации, на место заражения выехали подразделения санэпидстанции и представители комиссии Министерства сельского хозяйства страны. Предполагается, что больные животные будут уничтожены.

Напомним, 14 февраля нынешнего года масштабная вспышка АЧС была зарегистрирована в Перникской области, соседствующей с Кюстендилским регионом. Ранее африканская чума свиней отмечалась в Благоевградской области (юг Болгарии).