Бишкек, , 14:51 — REGNUM Правление национального банка Киргизии провело внеплановое заседание, на котором решило повысить учетную ставку с 10% до 14%. Об этом сообщает пресс-служба финансового регулятора сегодня, 10 марта.

Национальный банк Киргизии Nbkr.kg

Своё решение нацбанк объясняет тем, что на внутреннем валютном рынке Киргизии сейчас наблюдается волатильность обменного курса из-за введенных в отношении России санкций со стороны стран Запада.

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«Учитывая тесные экономические связи Киргизии с основными странами-партнерами посредством взаимной торговли и денежных переводов, а также всё ещё нарастающую неопределенность во внешней среде, давление на валютном рынке нашей страны сохраняются», — уточнили в НБКР.

Национальный финансовый регулятор отмечает, что решение о повышении ключевой ставки принято для минимизации негативного эффекта внешних шоков на текущую динамику инфляции в Киргизии.

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