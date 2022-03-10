Донецк, , 14:50 — REGNUM За пять минут Вооружённые силы Украины (ВСУ) обстреляли Донецк два раза. Об этом 10 марта сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

Обстрел ВСУ (сс) пресс-служба 56-й отдельной мотопехотной бригады (Украина)

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По столице Донецкой Народной Республики украинские войска выпустили шесть снарядов калибром 122 мм и пять мин калибром 120 мм, рассказали в СЦКК.

Как сообщало ИА REGNUM, восточный фланг альянса НАТО усиливается военными и техникой, заявил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин.