Приштина, , 16:29 — REGNUM Белград будет подвергнут бомбардировкам, если хоть один сербский солдат вступит на территорию Косово и Метохии. Об этом 10 марта заявил один из лидеров бывшей террористической «Армии освобождения Косово» Рамуш Харадинай.

Рамуш Харадинай Oscepa.org

Следите за развитием событий в трансляции: «Военная спецоперация России на Украине — трансляция»

Харадинай добавил, что он не видит прямой аналогии между конфликтом в Косово и конфликтом на Украине, но он замечает отсутствие реакции международного сообщества, которое в свое время опоздало и с реакцией по поводу Косово.

По мнению Харадиная, Россия имеет влияние в некоторых частях Балкан, но «никак не присутствует в Косово». Он также считает, что Сербия в настоящее время не сможет применить силу на территории Косово и Метохии из-за международных гарантий.

«Если бы это произошло, тогда весь мир знал бы, что Вучич (президент Сербии Александр Вучич — ИА REGNUM) работает на Россию. Если Запад не сможет найти решение для России, он очень легко найдет решение для Сербии, как это уже было в 1999 году», — заявил Харадинай в эфире телеканала RTV Dukadjini.

Напомним, что в 1999 НАТО совершило агрессию против СР Югославии под предлогом «гуманитарной интервенции» в защиту албанского населения Косово.

В Косово и Метохии 9 марта было совершено очередное покушение на имущество сербов. В муниципалитете Исток был ограблен дом сербского семейства, которое во время конфликта в Косово было вынуждено покинуть территорию Косово, а потом вернулось на свое имение.