Джакарта, 10 марта, 2022, 14:50 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди провела телефонный разговор с главой МИД Турции. Об этом глава МИД Индонезии написала в своем аккаунте в Twitter.

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«Состоялся телефонный разговор с министром иностранных дел Турции о ситуации на Украине», — говорится в заявлении Ретно Марсуди.

Ранее министр иностранных дел Индонезии была переизбрана на пост сопредседателя группы COVAX AMC на период с января по декабрь 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, Ретно Марсуди вместе с министром международного развития Канады и министром здравоохранения Эфиопии продолжит выполнять свои функции в рамках инициативы COVAX.

Подробнее в материале:Глава МИД Индонезии переизбрана на пост сопредседателя группы COVAX