Москва, , 14:48 — REGNUM Без внешних связей в эпоху глобализации не может обойтись ни одна страна, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская, комментируя уход платёжных систем Visa и Mastercard из России.

Visa

«Действительно, пока возможности оплаты товаров за рубежом и трансграничные переводы затруднены. Но вопрос активно прорабатывается.

Самый очевидный выход — массовая эмиссия карт китайской платежной Union Pay и/или ко-бейджинговых, то есть двухсистемных, карт «Мир» — Union Pay». В России к приему таких карт готовы около 80% банкоматов, но есть ограничение — нарушение логистики поставок чипов.

Эта проблема касается и перевыпуска уже существующих карт, в связи с чем банки массово продляют срок действия карт.

Процесс массовой эмиссии может выйти на финишную прямую уже к осени (по разным оценкам от семи месяцев до года), но остаются риски расширения санкций и на эту платежную систему.

Пока перечень банковских услуг по карте «Мир» достаточно ограничен: можно снять деньги в банкомате и оплатить товары или услуги кроме России в Абхазии и Южной Осетии.

По принципу обоюдного соглашения об обслуживании местных платёжных систем ЕАЭС карты «Мир» работают в Армении, Белоруссии, Киргизии, Вьетнаме.

Их принимают в Казахстане, Турции и Узбекистане. Возможно, к приему карт «Мир» согласятся и ОАЭ.

Есть ещё японская JCB, которая принимается к оплате в 190 странах. Согласно официальному сайту платёжной системы, сейчас к ней подключены четыре российских банка: «Газпромбанк», «Россельхозбанк», «Алмазэргиэнбанк» и «Дальневосточный банк».

Можно попробовать открыть свой банковский счет и выпустить к нему карту в другой стране, но расширение санкций может закрыть и эту возможность. Еще одна возможность — оплата через POS-терминалы, Qiwi-кошелёк», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, международные платёжные системы Visa и Mastercard, которыми пользовались российские граждане, с 10 марта прекращают действовать за границей. В ближайшие 5−7 лет эти карты будут перевыпущены в виде российских карт «Мир».

Читайте также: В АТОР назвали страны, где действует платёжная карта «Мир»