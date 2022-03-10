Москва, , 14:44 — REGNUM Просьба «Химок» засчитать техническое поражение «Локомотиву» в матче чемпионата России по футболу отклонена. Об этом 10 марта заявил член наблюдательного совета подмосковного клуба Роман Терюшков.

ФК «Химки»

Такое решение принял Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС).

«КДК прошёл. Нам отказали в требованиях. Ждём мотивировочную часть, чтобы принять решение, пойдём ли в апелляционный комитет», — приводит слова Терюшкова «Чемпионат».

Напомним, в матче 20-го тура между «Локомотивом» — «Химками» (3:2) в стартовом составе «железнодорожников» на поле вышел чешский форвард Ян Кухта, который забил победный гол.

В январе он перешёл в «Локомотив» из пражской «Славии». Однако в последнем матче за чешский клуб он получил красную карточку и был дисквалифицирован на одну игру. «Химки» подали протест в РФС, посчитав, что Кухта должен был пропускать этот матч.

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