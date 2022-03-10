Грозный, , 14:44 — REGNUM Чеченский спецназ, участвующий в спецоперации России в защиту ДНР и ЛНР, хочет вступить в схватку с украинскими националистами, однако бандеровцы «никак не могут осмелиться» начать наступление. Об этом в своём телеграм-канале написал глава Чечни Рамзан Кадыров.

Рамзан Кадыров © страница Рамзана Кадырова во ВКонтакте. vk.com/ramzan

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«Нашим спецназовцам уже не терпится вступить в решающую схватку с бандеровцами и националистами и раз и навсегда покончить с этими преступниками. Но трусливые шакалы никак не могут осмелиться пойти в наступление», — написал Кадыров.

По его словам, представители Чечни не удивлены такой трусливости украинских радикалов: «Ведь сразиться с чеченским спецназом в открытой схватке — это не безоружных женщин и стариков обстреливать. Тут можно и пулю словить в лоб. В конце концов, именно такая участь их и ждет. В этом нет никаких сомнений!».