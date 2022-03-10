Москва, 10 марта 2022, 14:43 — REGNUM Президент России Владимир Путин по телефону обсудил с канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном ситуацию на Украине, передаёт пресс-служба Кремля 10 марта.
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Лидеры трёх стран продолжили обсуждение украинской тематики.
Ранее Путин и Шольц уже обсуждали варианты политико-дипломатического решения ситуации и, в частности, работу украинской и российской делегаций на переговорах. Также обсуждались гуманитарные аспекты обстановки на Украине, ДНР и ЛНР — в частности, организация гуманитарных коридоров.