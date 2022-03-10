Кишинёв, , 14:43 — REGNUM Министр экономики Молдавии Сержиу Гайбу посетил несколько магазинов и не увидел, чтобы там не было продуктов. Об этом он заявил на брифинге.

Пачка соли Анна Рыжкова © ИА REGNUM

«Я был в магазинах, я не видел пустых полок, — сказал Гайбу. — Возможно некоторые люди покупают в больших количествах из-за заблуждений».

Министр отметил, что в магазинах образовался дефицит соли, которую раньше завозили с Украины. Он заявил, что это временная проблема, есть альтернативные поставщики этого товара.

Стоит отметить, ранее экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил, что жители страны могут столкнуться с дефицитом продуктов и топлива. Также из-за проблем с удобрениями под вопросом стоит урожай в текущем году.

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