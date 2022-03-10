Красноярск, 10 марта, 2022, 14:41 — ИА Регнум. Житель Красноярского края избил до смерти свою 82-летнюю бабушку. Против 39-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Об этом ИА REGNUM сообщили 10 марта в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

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7 марта в следственные органы поступила информация об обнаружении тела пенсионерки в квартире на улице 40 лет Победы.

По версии следствия, 3 марта внук приехал в гости к своей бабушке. Несколько дней подряд он употреблял спиртное. 7 марта пьяный мужчина поссорился с пенсионеркой из-за того, что она запнулась об домашнюю собаку.

В ходе конфликта злоумышленник избил женщину руками и ногами. От полученных травм она скончалась вечером 7 марта.

Мужчина задержан и заключён под стражу. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в Омске завершено расследование уголовного дела об убийстве 36-летней женщины.

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