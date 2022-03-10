Москва, , 14:40 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект о расширении периметра применения налога на дополнительный доход (НДД) от добычи углеводородного сырья, передает корреспондент ИА REGNUM 10 марта.

НДД предлагается расширить на участки недр с высокой степенью выработанности запасов углеводородного сырья и вновь вводимые участки недр, прошедшие отбор по критериям, предложенным Министерством финансов Российской Федерации и Министерством энергетики РФ.

Таким образом НДД распространяется на месторождения углеводородного сырья, расположенные в традиционных регионах нефтедобычи (Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Коми).

Кроме того, законопроектом вносятся изменения, связанные с уточнением отдельных параметров исчисления налога на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья в части решения отдельных спорных вопросов правоприменения.

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