Мамадышский район, Татария, , 14:45 — REGNUM К уголовной ответственности по подозрению в незаконной добыче особо ценных водных биоресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ, привлечена группа жителей Мамадышского района Татарии. Об этом сообщает следственное управление СКР по РТ.

Браконьеры Цитата из м/ф «Шапокляк». Реж. Роман Качанов. 1974. СССР

В реке Каме у деревни Соколка Мамадышского района 22 февраля подозреваемые, в количестве не менее пяти человек, при помощи багрения незаконно добыли 122 экземпляра стерляди. Ущерб от их действий составил более 500 тыс. рублей.

На месте преступления также были изъяты 14 удочек, 10 багров и 10 ледобуров.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в сентябре 2019 года два жителя Заинского района использовали на местном водохранилище самоходное транспортное плавающее средство с установленным мотором. Мужчины спустили в воду пять рыболовных сетей и выловили незаконно: по одному экземпляру пестрого толстолобика, амура, леща, голавля, три экземпляра плотвы, 28 экземпляров густеры, 100 экземпляров уклейки.

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