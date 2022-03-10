Москва, , 14:38 — REGNUM Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко 11 марта проведут переговоры в Москве, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Владимир Путин и Александр Лукашенко Kremlin.ru

«Да, действительно, президент Белоруссии Александр Лукашенко завтра с рабочим визитом будет в Москве. Состоятся его переговоры с президентом Путиным», — сказал Песков РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в пресс-службе белорусского президента заявили, что в ходе встречи стороны проведут обсуждение актуальных вопросов двусторонних отношений России и Белоруссии, развитие кооперации Союзного государства, экономическое взаимодействие в условиях санкций, а также обстановку в регионе и на Украине.