Санкт-Петербург, 10 марта, 2022, 14:46 — ИА Регнум. За январь-декабрь 2021 года в Петербурге смертность превысила рождаемость в 1,6 раза. Об этом сообщил Петростат, подведя окончательные демографические итоги 2021 года. При этом годом ранее, в январе-декабре 2020 года, такое превышение составляло 1,3 раза.

Иван Шилов ИА REGNUM Федеральная служба государственной статистики

По данным статистики, за 2021 год численность постоянного населения Санкт-Петербурга уменьшилась на 6,3 тыс. человек, и на 1 января 2022 года составила 5 млн 378 тыс. человек.

В Ленинградской области численность постоянного населения увеличилась на 18,9 тыс. человек и достигла 1 млн 911,6 тыс. человек.

«Число родившихся на 1000 человек населения, по сравнению с январем-декабрем 2021 года, в Санкт-Петербурге уменьшилось на 3,9%, в Ленинградской области — на 2,8%, смертность в городе и области увеличилась, соответственно, на 16,3% и 14,0%», — говорится в сообщении Петростата.

В Петербурге, как уже сказано, в 2021 году смертность превысила рождаемость в 1,6 раза, а в Ленинградской области — в 2,5 раза (в 2020 г. — в 2,1 раза).

За 2021 год миграционный прирост со странами СНГ в Петербурге составил 14 986 человек, в Ленобласти — 7702 человека. Наибольшее число прибывших в Санкт-Петербург приехало с территории Украины и Белоруссии, в Ленинградскую область — с территории Украины и Таджикистана.

В 2021 году число браков в Петербурге увеличилось на 22,4%, в Ленобласти — на 22,2%, количество разводов в городе и области увеличилось, соответственно, на 14,3% и 14,7%.