Ростов-на-Дону, 10 марта 2022, 14:36 — REGNUM В Ростове-на-Дону пенсионерка лишилась сбережений после звонка афериста. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МВД России 10 марта.
67-летняя женщина рассказала полицейским, что лишилась крупной суммы после телефонного разговора с незнакомцем. Злоумышленник представился аналитиком одного из банковских холдингов и предложил вложить деньги в финансовую платформу на выгодных условиях.
Потерпевшая последовала инструкции мошенника и лишилась более 1,5 млн рублей.
Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».