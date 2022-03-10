Ростов-на-Дону, 10 марта, 2022, 14:36 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону пенсионерка лишилась сбережений после звонка афериста. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МВД России 10 марта.

Цитата из к/ф «Приключения Буратино». реж Иван Петрович Иванов-Вано, Дмитрий Наумович Бабиченко.1960. СССР Мошенник

67-летняя женщина рассказала полицейским, что лишилась крупной суммы после телефонного разговора с незнакомцем. Злоумышленник представился аналитиком одного из банковских холдингов и предложил вложить деньги в финансовую платформу на выгодных условиях.

Потерпевшая последовала инструкции мошенника и лишилась более 1,5 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».