Ростов-на-Дону, 10 марта, 2022, 14:58 — ИА Регнум. При поддержке федерального проекта «Социальная активность» нацпроекта «Образование» к помощи эвакуированным жителям Донбасса активно подключился и крупнейший российский «Банк еды», который работает по технологии фудшеринга — благотворительный фонд «Фонд продовольствия «Русь». А вместе с ним — и лично его президент, 37-летняя Юлиа Назарова. Когда началась эвакуация, она вылетела в эпицентр приема вынужденных переселенцев и выдачи гуманитарной помощи — Ростовскую область — в оперативный штаб акции #МЫВМЕСТЕ на базе военного учебного центра ДГТУ. Сменила деловой костюм на удобную одежду и растворилась среди волонтеров, — сообщает сайт премия.мывместе.рф.

Иван Шилов ИА REGNUM Народ Донбасса

«В штабе я организую, контролирую формирование наборов продуктов и вещей для местных пунктов временного размещения, направляю добровольцев, как и в пандемию. Могу принимать фуры на складе, фасовать одежду с волонтерами, выезжать с ней к эвакуированным жителям и так далее — я там, где я нужна. Товары нам бесплатно поставляют партнеры. Мы помогаем всем, кому необходима помощь, и жители Донбасса — не исключение. Сейчас они в кризисной ситуации: приехали к нам буквально без ничего — и мы не можем остаться в стороне», — отмечает Юлиа.

В работу объединенного штаба #МыВместе по помощи вынужденным переселенцам из Луганской и Донецкой народных республик уже вовлечены 31 823 волонтера по всей стране.

«Беженцам с Донбасса помогают тысячи волонтеров. Дают им крышу над головой, еду, вещи первой необходимости, дарят заботу, играют с детьми. Делают что умеют. Сегодня, среди всего негативного информационного фона, помощь ближнему — верный способ для наших жителей внести свой вклад и не допустить разделения. Это сплачивает, а сейчас мы как никогда нуждаемся в единстве. В нашей русской традиции — в самые сложные времена, объединившись, побеждать зло добром», — известил на сайте ОНФ председатель комитета Государственной думы по молодежной политике, председатель совета Ассоциации волонтерских центров, руководитель платформы ДОБРО. РФ Артем Метелев.

На единый склад гуманитарной помощи в Ростовской области поступило уже более 800 т груза, около 140 из них прибыли вчера в семи фурах из Ульяновской области. Волонтеры разгружают и сразу передают помощь в пункты временного размещения.

«Нам помогают порядка 20 федеральных и региональных компаний, которые системно занимаются благотворительностью. И регионы Российской Федерации не остаются в стороне. Одними из первых приехали ребята из Дагестана, коллеги из близлежащих регионов. А так это и Ингушетия, и Краснодар, и Ростов, Тула, Екатеринбург, Ярославль, Волгоградская область, Питер, Адыгея, Ульяновск, Московская область. Все звонят, спрашивают, чем помочь. Хочу обратить внимание желающих помочь, что узнать о потребностях переселенцев можно и нужно в региональных штабах #МыВместе, там вся необходимая информация о сборе гуманитарной помощи», — рассказал координатор объединенного штаба #МыВместе в Ростове-на-Дону, заместитель руководителя Исполкома Народного фронта Борис Подольный. Он также отметил, что «людям нелегко везде, но мы будем стараться по мере сил и возможностей всем помочь».

Напомним, международная Премия #МЫВМЕСТЕ — это поддержка социальных инициатив, помогающих людям. Она объединяет волонтеров, коммерческие и некоммерческие организации, журналистов и блогеров, всех неравнодушных граждан.

Проект посвящен гражданскому вкладу в достижение национальных целей развития России до 2030 года.Стать его участником может любой гражданин России старше 14 лет.Международная Премия #МЫВМЕСТЕ проходит в рамках федерального проекта «Социальная активность» нацпроекта «Образование».