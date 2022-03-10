Москва, , 14:35 — REGNUM Потребность в решениях относительно дальнейшего использования активов, принадлежащих иностранным компаниям, прекратившим деятельность в России, обусловлена в первую очередь, необходимостью недопущения возможности связанного с этим роста напряженности на рынке труда, формирования товарного дефицита заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова, кандидат экономических наук Елена Воронкова.

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«Рассчитывая на благоприятный исход урегулирования политической ситуации и на постепенное восстановление внешнеэкономических связей России, что представляется важным для будущего отечественной экономики, обсуждать процесс национализации собственности покинувших сегодня рынок нерезидентов следует весьма аккуратно.

Тем более что и российские компании обладают достаточным собственным потенциалом для обеспечения нормального функционирования национального хозяйства.

Вместе с тем формат преобразований в ушедших из России иностранных компаниях должен быть настолько выверенными, чтобы он негативно не сказался на поведении тех, российских партнеров, которые продолжают работать в нашей стране, а также на процессах выхода российского бизнеса на новые зарубежные рынки.

Как сообщало ИА REGNUM, перечень иностранных компаний (около 60 компаний), которые в перспективе могут быть национализированы, направлен в правительство России и Генпрокуратуру.

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