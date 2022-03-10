Будапешт, 10 марта, 2022, 14:33 — ИА Регнум. В Венгрии избран новый президент. Им стала министр по делам семьи, молодёжи и международных отношений Каталин Новак. Такое решение 10 марта принял парламент страны.

Emigrantrus.ru Флаг Венгрии

За вице-председателя правящей партии под руководством премьер-министра Виктора Орбана ФИДЕС проголосовало 137 из 199 депутатов.

Читайте также: Президентом Венгрии впервые может стать женщина

Новак стала первой женщиной на посту президента Венгрии. В должность сроком на пять лет она вступил 10 мая.

В своей первой речи в качестве избранного президента Новак пообещала быть «хорошим главой государства, который защищает семью как основу суверенитета».

Как сообщало ИА REGNUM, полномочия действующего президента Венгрии Яноша Адера, проработавшего на этом посту два отведённых законом пятилетних срока, заканчиваются 10 мая.