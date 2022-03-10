Берлин, 10 марта, 2022, 14:32 — ИА Регнум. Германская компания Gasag объявила о росте цен на газ для клиентов с 1 мая, говорится 10 марта в заявлении компании.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

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Отмечается, что для «средней берлинской квартиры» рост цен составит 26%.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 10 марта министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в случае, если страны Европы перестанут покупать у России нефть и газ, Москва не будет уговаривать их это делать.

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