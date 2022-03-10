Москва, , 14:38 — REGNUM Президент России Владимир Путин обсудил ситуацию вокруг Украины с лидерами Германии и Франции. Об этом пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков сообщил 10 марта журналистам.

Дмитрий Песков Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

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Он проинформировал о телефонной беседе Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Разговор касался Украины.

«Продолжили обсуждать тему Украины», — сказал Песков.

Накануне пресс-служба Кремля сообщила, что Путин обсудил по телефону с Шольцем ход переговоров между российской и украинской сторонами. Лидеры уделили особое внимание гуманитарной ситуации на Украине и в Донбассе.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 марта Путин заявил в разговоре с Макроном, что Киеву для продолжения диалога с Москвой нужно выполнить все «известные российские требования».

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