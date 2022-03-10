Черкесск, 10 марта, 2022, 14:30 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии названы имена первых земляков, сложивших голову за освобождение Украины от нацистов с ходе военной спецоперации России по денацификации и демилитаризации. При исполнении своего воинского долга погибли четверо военнослужащих: рядовой Костин Павел Евгеньевич, сержант Лобачев Тимур Абдулович, ефрейтор Брюханов Владислав Дмитриевич и рядовой Гочияев Назар Дахирович.

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Соболезнование семьям и близким погибших выразил глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов. Он сообщил, что власти республики окажут им дополнительную помощь и не оставят один на один с их горем.

«Сегодня ваше тяжелейшее горе разделяют все жители Карачаево-Черкесии. Это наша общая боль и утрата. Для всех нас они являются примером мужества, стойкости и любви к Родине. Особые слова благодарности родителям за достойное воспитание сыновей. Они до последней минуты были верны воинской присяге и своему Отечеству. Наши Герои, защитники, настоящие патриоты, достойные сыновья Карачаево-Черкесии и России — они навсегда останутся в наших сердцах, в памяти народа, в истории России!» — цитирует Темрезова его пресс-служба.