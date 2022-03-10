Уфа, 10 марта, 2022, 14:32 — ИА Регнум. Двух предпринимателей обвинили в подкупе сотрудников пункта весового контроля в Башкирии. Об этом 10 марта сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Деньги

По версии следствия, в 2018—2021 годах обвиняемые, намереваясь избежать административной ответственности за превышение допустимой массы грузовых автомобилей, передавали деньги от 1,5 тысяч рублей до двух тысяч рублей сотрудникам центра организации дорожного движения за беспрепятственный проезд через стационарный пункт весового контроля автотранспортных средств без взвешивания.

В материалах дела указано, что общая сумма незаконного вознаграждения составила от 53 до 314 тысяч рублей.

По данным фактам были возбуждены уголовные дела. Свою вину фигуранты уголовного дела признали. Материалы дел будут переданы в Баймакский районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии экс-инспектора центра занятости обвинили в получении взяток.