Москва, 10 марта, 2022, 14:28 — ИА Регнум. Законопроект, направленный на реализацию первоочередных антикризисных мер поддержки в условиях санкций, правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 10 марта.

Digital.gov.ru Правительство РФ

Законопроектом предусматривается отказ от применения в 2022 и 2023 годах в отношении организаций нормы о повышенном размере пени с 31 дня просрочки исполнения обязанности по уплате налога в размере 1/150 ставки рефинансирования.

По налогу на добавленную стоимость предлагается на 5 лет установить ставку 0 процентов в отношении услуг по предоставлению мест для временного проживания в гостиницах и иных средствах размещения. Также нулевая ставка НДС устанавливается в отношении услуг по предоставлению в аренду, управление, на ином праве объекта туристской индустрии, введенного в эксплуатацию после 1 января 2022 г. Ставка будет применяться в течение 20 последовательных налоговых периодов с момента ввода в эксплуатацию таких объектов.

Одновременно предлагается в 2022 — 2024 годах курсовую разницу, начисленную по требованиям (обязательствам) выраженным в иностранной валюте, учитывать при расчете налоговой базы по мере погашения указанной задолженности с целью исключения влияния на налоговые обязательства по налогу на прибыль расчетных величин, зависящих от изменения курса рубля к иностранным валютам.

Законопроектом предусмотрено право налогоплательщиков по налогу на прибыль организаций перейти в течение 2022 года на уплату ежемесячных авансовых платежей исходя из фактической прибыли.

По налогу на имущество организаций предусматривается, что в отношении объектов недвижимости, налоговая база по которым определяется как их кадастровая стоимость, в 2023 году для расчета налоговой базы будет применяться кадастровая стоимость по состоянию на 1 января 2022 г.