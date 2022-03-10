Кострома, 10 марта, 2022, 14:36 — ИА Регнум. Администрация Костромской области потратит более 1 млн рублей на обеспечение информационной безопасности. Об этом со ссылкой на сайт госзакупок сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Диева Администрация Костромской области

С начала 2022 года на портале было размещено три закупки. Две из них завершены и касаются оказания образовательных услуг по программам технической защиты информации ограниченного доступа и противодействия иностранным техническим разведкам.

Сумма контрактов составила более 800 тысяч рублей. За эти средства «Региональный центр безопасности» из Рязани и учебный центр «Маском» из Москвы должны провести практические, семинарские и аудиторные занятия для 8 госслужащих администрации. В общей сложности до конца текущего года чиновники должны пройти не менее 1016 часов обучения на эту тему.

Третья закупка ориентирована на поставку «многофункционального поискового прибора» для нужд администрации. За 335 тысяч рублей чиновники надеются купить устройство, оборудованное селективным высокочастотным и инфракрасным детекторами, проводным приёмником и усилителем низкой частоты. Средства позволяют обнаруживать подслушивающие устройства, передающие информацию в разных диапазонах частот.

Определить поставщика прибора планируется до конца марта. Отметим, что подобные покупки — обычная статья расходов администрации. Так, в 2021 году костромские чиновники объявили как минимум 8 аукционов на оказание услуг по технической защите информации, поставки соответствующего серверного оборудования и тому подобное. Сумма трат составила более 5 млн рублей.