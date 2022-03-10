Белокалитвинский район, Ростовская область, 10 марта, 2022, 14:26 — ИА Регнум. В Ростовской области строительство переправы через реку Северский Донец оценивается почти в 200 млн рублей. Большая часть средств на эти цели выделена из региональной казны. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы региона 10 марта.

Страница Дмитрия Миронова в Facebook Строительство понтонного моста

В частности, переправу через Северский Донец возводят в станице Краснодонецкой Белокалитвинского района. На эти цели из дорожного фонда Ростовской области выделено более 197 млн рублей, из муниципальной казны будет добавлено ещё около 2 млн рублей. Наплавной мост соединит Краснодонецкое и Синегорское сельские поселения.

ИА REGNUM сообщало, что в мае 2021 года был открыт временный наплавной мост через реку Северский Донец, который возвели инженеры Южного военного округа.