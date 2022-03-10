Москва, 10 марта, 2022, 14:25 — ИА Регнум. Отказ от российских поставок энергоресурсов обойдется странам Евросоюза очень дорого, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры экономики промышленности РЭУ им. Г.В. Плеханова Олег Каленов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Энергоресурсы

«Для Евросоюза Россия выступает в качестве главного поставщика энергоресурсов. В первую очередь, речь идет о газе и угле, их доля составляет почти половину от всех поставок.

Однако, и доля российской нефти также достаточно высока — около 25%. Поэтому полный отказ от российских поставок обойдется Евросоюзу очень дорого.

Например, поставки СПГ из США и Австралии будут, мягко говоря, не самыми выгодными для европейских государств по причине высоких логистических издержек.

Кроме того, заместить такие объемы в обозримом будущем просто не представляется реальным. Как ни крути, а Европе всё равно рано или поздно придется договариваться с Россией.

Сейчас подобная тактика лишь обостряет и без того высокую напряженность, усиливая глобальный энергетический кризис», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, обсудить проект отказа от покупок российской нефти, угля и газа, с целью снизить зависимость от энергоресурсов России намерены главы государств и правительств Евросоюза.

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