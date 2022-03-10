Ярославль, 10 марта 2022, 14:38 — REGNUM В Ярославле стройку универсального волейбольного центра могут приостановить из-за ситуации в стране. Об этом на заседании комитета Яроблдумы по бюджету, финансам и налоговой политике сообщил директор департамента финансов Ярославской области Алексей Долгов.
Попросил депутатов дождаться определённости в новых для страны условиях и председатель комитета Александр Гончаров, отметивший, что «надо выдержать, понять, потерпеть, а дальше будет понятна стратегия и тактика».
Стоит отметить, что часть волейбольного центра ведётся на средства инвестора, а часть — за счёт бюджета.
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