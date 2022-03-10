Ярославль, 10 марта, 2022, 14:38 — ИА Регнум. В Ярославле стройку универсального волейбольного центра могут приостановить из-за ситуации в стране. Об этом на заседании комитета Яроблдумы по бюджету, финансам и налоговой политике сообщил директор департамента финансов Ярославской области Алексей Долгов.

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«Как говорит у нас один из вице-премьеров правительства Марат Хуснуллин, сейчас будет решаться судьба этих мероприятий. Она вся в руках правительства РФ. Не исключаю возможности, что будут перенаправлены средства на те же, к примеру, объекты здравоохранения в рамках национальных проектов. Какие-то мероприятия в текущей экономической ситуации могут быть приостановлены. Но правительство РФ говорит, что пока мероприятия будут реализовываться. Это мы с вами сможем позднее оценить», — объяснил текущую ситуацию Алексей Долгов.

Попросил депутатов дождаться определённости в новых для страны условиях и председатель комитета Александр Гончаров, отметивший, что «надо выдержать, понять, потерпеть, а дальше будет понятна стратегия и тактика».

Стоит отметить, что часть волейбольного центра ведётся на средства инвестора, а часть — за счёт бюджета.