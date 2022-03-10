Чебоксары, 10 марта, 2022, 14:24 — ИА Регнум. В Чувашии за несоблюдение моратория на проведение проверок внесены представления руководителям двух ведомств. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры по итогам работы в 2021 году и анализа представленных планов для проведения проверок в 2022 году.

ИА REGNUM На промышленном предприятии

В рамках работы по защите прав предпринимателей особое внимание уделяется представленным основаниям для проведения проверок бизнеса. В прокуратуре отмечают, что контрольно-надзорными органами представлены планы по проведению в 2022 году 3799 проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

«По результатам правовой оценки 818 проверок (21,5%) отклонено в связи с отсутствием оснований для их проведения», — говорят в прокуратуре.

В ведомстве также сообщают, что ранее органами государственного контроля допускались факты незаконного проведения проверок. В частности, несоблюдение моратория установлено в деятельности Государственной инспекции труда в Чувашии и управлении Роспотребнадзора по Чувашии, руководителям которых внесены представления и два должностных лица привлечены к ответственности.

В ведомстве сообщают, в частности, что после вмешательства прокуратуры восстановлены права одного из резидентов ТОСЭР «Канаш», нарушенные инспекцией труда из-за проведения внеплановой проверки без согласования с Минэкономразвития России.

«Виновное лицо привлечено к ответственности, результаты незаконной проверки отменены», — говорят в надзорном ведомстве.

По данным прокуратуры, в 2021 году в рамках работы по защиты прав предпринимателей выявлено 1587 нарушений, внесено 571 представление и в дисциплинарном порядке наказано 445 должностных лиц, в суды направлен 41 иск, к административной ответственности привлечены 54 лица.