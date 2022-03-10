Флорида, США, , 15:12 — REGNUM Генеральный директор Disney Боб Чапек высказался относительно рассматриваемого во Флориде (США) законопроекта о правах родителей в сфере образования (известен как закон «Не говори «гей»). Об этом 10 марта пишет Deadline.

Walt Disney

Чапек выступил с критикой закона и пообещал, что свяжется с губернатором Флориды Риком Десантесом для изменения его мнения по этому вопросу. «Я понимаю, что наш политический подход, какими бы благими намерениями он ни руководствовался, не совсем справился со своей задачей», — говорил Чапек. Он также заявил, что пожертвует в фонд организации по защите прав ЛГБТ-сообщества $5 млн.

Добавим, что Рик Десантес подтвердил факт общения с главой Disney. Однако, по его словам, он не изменил своего решения по поводу принятия законопроекта.

ИА REGNUM напоминает, что закон о правах родителей в сфере образования запрещает учителям в классах рассказывать об истории ЛГБТ, обсуждать со школьниками тему их сексуальной ориентации и гендерной идентичности. Иначе родители могут подать в суд на преподавателей и других сотрудников средних учебных заведений. Против законопроекта выступил ряд медийных личностей США, в том числе певица Ариана Гранде.

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