Москва, 10 марта, 2022, 14:17 — ИА Регнум. Глобально новости об уходе из России платежных Visa и MasterCard означают серьезные изменения на туристическом рынке России, заявил корреспонденту ИА REGNUM вице-президент Ассоциации юристов по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству, член генсовета «Деловой России» Владимир Кузнецов.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Туристы

«Изменения произойдут поскольку количество карт платежных систем Visa и MasterCard по состоянию на III квартал 2021 года составляло 2/3 от всех выпущенных российскими банками карт.

Стоит полагать, что ситуация, в первую очередь повлияет на сегмент самостоятельного туризма.

Таким туристам теперь стали недоступны покупки билетов онлайн на сайтах зарубежных авиаперевозчиков и в онлайн-агрегаторах.

А наличие множества ограничений на въезд для российских граждан вкупе с тем обстоятельством, что российские карты «Мир» принимаются в ряде иностранных государств, означает серьезные изменения в географии туризма», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, с 10 марта платежные системы Visa и MasterCard приостановили свою работу в РФ, это означает, что платежи, совершаемые по таким картам за рубежом проходить не будут.

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