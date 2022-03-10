Анталья, Турция, , 14:48 — REGNUM Колоссальная опасность связана с поставками оружия на Украину. Снабжая Киев вооружением, другие страны себе же создают угрозу, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров 10 марта на пресс-конференции в Анталье.

Сергей Лавров © ИА REGNUM

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По его словам, некоторые страны совершенно бесстрастно наблюдают за тем, как украинские власти раздают стрелковое оружие кому попало. Более того, Евросоюз фактически поощряет поставки на Украину такого смертоносного оружия, как переносные зенитные ракетные комплексы.

«Мы считаем, что эти страны создают колоссальные угрозы для самих себя, в том числе когда они передают опаснейшее вооружение, типа переносных зенитно-ракетных комплексов», — подчеркнул Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, в турецкой Анталье 10 марта прошли переговоры глава МИД России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы.

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