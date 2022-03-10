Москва, 10 марта, 2022, 14:15 — ИА Регнум. Большинство национальных спортивных чемпионатов в России будут проводиться в открытом формате, с приглашением иностранных спортсменов. Об этом 10 марта заявил министр спорта РФ Олег Матыцин в эфире телеканала «Россия-24».

Duma.gov.ru Олег Матыцин

"Мы сейчас меняем формат практически всех чемпионатов, будем делать их открытыми», — сказал Матыцин.

По его словам, в положения о соревнованиях будут вноситься изменения. Организаторы будут приглашать иностранных спортсменов из стран, которые придерживаются сдержанной позиции в плане санкций.

Матыцин подчеркнул, что в условиях отстранения российских спортсменов от международных соревнований Россия начинает пересматривать базовые принципы организации спорта внутри страны.

Ранее сообщалось, что белорусские биатлонисты выступят на чемпионате России по биатлону в Тюмени и финале Кубка России в Уфе.