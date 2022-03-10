Тбилиси, 10 марта, 2022, 14:13 — ИА Регнум. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили прекратил голодовку, которую он объявил, находясь в тюрьме в Рустави. Это сообщение было опубликовано 10 марта в соцсети Facebook.

Саакашвили и галстук

Поводом для такого решения, как написал политик, стало письмо, полученное от грузинских боевиков, которые защищают действующую власть на Украине.

«Я очень горжусь и дружу с ними. Они просят меня прекратить голодовку и как можно скорее включиться в борьбу в полную силу», — написал Саакашвили.

Экс-президент также сообщил, что с такой же просьбой к нему обратился президент Украины Владимир Зеленский. Они якобы поддерживают связь друг с другом.

«Сейчас нужны здравый смысл, здоровье и полная мобилизация, сила вместо слабости», — заявил бывший президент.

По его словам, данная голодовка якобы длилась 20 дней.

Напомним, Саакашвили объявил новую голодовку 21 февраля 2022 года. Он пообещал «умереть как настоящий президент». Голодовку политик начал, так как считает, что его недостаточно хорошо лечат от последствий предыдущей голодовки, которая проходила в конце 2021 года.