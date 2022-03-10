Москва, 10 марта, 2022, 14:12 — ИА Регнум. России не было смысла и вступать в Совет Европы, выход из этой организации — давно назревшая необходимость, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 10 марта, комментируя заявление МИД России.

Иван Шилов ИА REGNUM МИД

Ранее в министерстве сообщили, что Россия больше не собирается участвовать в Совете Европы. Россия «не намерена мириться с подрывными действиями Запада по замене международного права своим порядком», сказано в заявлении МИД.

« Выход нашей страны из Совета Европы — давно назревшая необходимость. Впрочем, и вступать в Совет Европы России не имело смысла — нас вполне могла удовлетворить роль наблюдателя при этой организации, если бы не американская установка Ельцину переформатировать Россию. Да и сегодня отголоски того, что Данилевский называл европейничаньем, налицо: МИД говорит, что страны ЕС и НАТО разрушили «общее гуманитарно-правовое пространство в Европе». Посмотрите хотя бы на современную западную русофобию! Она что, за один год возникла? Какое «общее пространство»?

Одним словом, выход России из Совета Европы мог состояться уже давно, за это выступали многие и много лет, но сегодня такой шаг как нельзя более кстати, как нельзя более символичен. Созданный после Второй мировой войны международный порядок, подкоп под который уже многие годы ведут США и их союзники, действительно начал свою трансформацию. Начал с малозначимых на самом деле институтов типа Совета Европы, но эта тенденция будет набирать силу. Под ней есть объективные основания, но ей нельзя позволить приобрести характер обрушения. Уверен, Россия и Китай, другие страны, разделяющие их политическую платформу, этого не допустят.