Вашингтон, 10 марта, 2022, 14:11 — ИА Регнум. Военные США усилили наблюдение за ситуацией на Корейском полуострове и укрепили сеть противоракетной обороны на фоне активизации ракетной деятельности КНДР. Об этом заявили 9 марта в Индо-Тихоокеанском командовании вооружённых сил США.

Иван Шилов ИА REGNUM США

«США осуждают серию запусков северокорейских баллистических ракет», — говорится в заявлении.

В заявлении также подчеркивается, что недавние последовательные запуски ракет со стороны КНДР несут угрозу мировому сообществу, дестабилизируя обстановку в регионе.

Сообщается, что 7 марта был отдан приказ о расширении масштабов сбора информации, наблюдения и разведки в Жёлтом море и повышении уровня готовности систем ПРО в регионе.

Ранее в Аппарате директора Национальной разведки сообщили, что Северная Корея может провести испытания ядерных и межконтинентальных ядерных ракет до конца года.

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