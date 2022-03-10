Москва, 10 марта, 2022, 14:11 — ИА Регнум. Россия должна симметрично ответить на уход зарубежных компаний с российского рынка. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

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«Недавно я писал о том, что Россия не станет мириться с беспричинным арестом имущества российских граждан и компаний за рубежом. И говорил о необходимости симметричного ответа, включая аресты иностранных активов и их возможную национализацию. То же самое касается отказа иностранных компаний работать в нашей стране», — написал Медведев.

По его словам, «прогибаясь под санкциями», иностранные компании де-факто «бросают свои коллективы на произвол судьбы»: «Правительство России уже занимается проработкой мер, в число которых входит банкротство и национализация имущества таких иностранных организаций. Первостепенная задача — не допустить, чтобы люди остались на улице, создать новые производства на основе брошенных в панике иностранными инвесторами. Такой подход объективен и справедлив».