Ташкент, 10 марта, 2022, 14:11 — ИА Регнум. В Узбекистане начался этап каскадного обучения по повышению профессиональной квалификации учителей. Об этом 10 марта сообщает посольство США в Ташкенте.

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Обучение проходит в рамках программы «English Speaking Nation: Secondary Teacher Training» (ESN:STT), реализация которой была начата в ноябре 2019 года посольством США в Ташкенте и министерством народного образования Узбекистана.

«Конечной целью программы «ESN:STT» является укрепление и повышение преподавательского потенциала, а также обучение самых способных и опытных учителей министерства народного образования, одновременно передавая современные методы преподавания, стандарты и нормы постоянно растущему числу учителей английского языка в государственных школах по всему Узбекистану», — говорится в сообщении.

«English Speaking Nation: Secondary Teacher Training» (ESN:STT) — это трехлетняя программа с бюджетом 5 миллионов долларов, целью которой является обучение и предоставление возможностей профессионального развития более чем 15 000 учителям английского языка в государственных школах по всей Узбекистана.