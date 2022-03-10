Москва, 10 марта, 2022, 14:06 — ИА Регнум. Решение ЦБ РФ ограничить выдачу средств с валютных банковских вкладов выглядит неправильным. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 марта заявил профессор кафедры государственное и муниципальное управление финансового университета при правительстве РФ Никита Попадюк.

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«Введение такого порядка создает иллюзию принимаемых мер вместо того, чтобы перекрыть возможность вывоза валютных средств, — пояснил Попадюк. — Действительно, контролю должен подлежать процесс вывоза валюты за рубеж с установлением твердого повышенного налога на такого рода операции (налог Тойнби). Это во-первых. Во-вторых, по оценке самого ЦБ РФ, в российских банках около 90% валютных счетов не превышает сумму в 10 тысяч долларов, то есть 90% держателей валютных вкладов или счетов смогут полностью получить свои средства в наличной валюте. В-третьих, в период действия этого временного порядка валюта будет выдаваться в долларах США вне зависимости от валюты счета. Конвертация других валют в доллар США будет происходить по рыночному курсу на день выдачи».

Таким образом, как полагает эксперт, следует признать, что ЦБ РФ поступил неправильно.

«Последствия для банковской системы РФ окажутся негативными. Распоряжение ЦБ РФ будет способствовать ажиотажному вывозу валютных накоплений, рассредоточенных по множеству держателей», — сказал Попадюк.

Кроме того, как полагает эксперт, волатильность национальной валюты может усилиться «вплоть до бегства от нее».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее решение Банка России объяснили в первую очередь условиями беспрецедентного санкционного давления.