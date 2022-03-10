Таганрог, Ростовская область, 10 марта, 2022, 14:06 — ИА Регнум. В Таганроге (Ростовская область) утром 10 марта бригада скорой помощи попала в ДТП. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении ГИБДД.

Dtpin.ru Скорая помощь

Авария случилась примерно в 9:20 мск на Мариупольском шоссе. Водитель автомобиля «ГАЗель 384 067», двигаясь с включёнными маячками и спецсигналом при повороте столкнулся с Renault Kaptur. В результате ДТП автомобили получили механические повреждения. Пострадавших нет.

Проводится административное расследование по ч. 2 ст 12.13 КоАП РФ «Нарушение правил проезда перекрестков».