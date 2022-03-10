Новороссийск, Краснодарский край, 10 марта, 2022, 14:05 — ИА Регнум. Массовая автоавария произошла днём 10 марта в Краснодарском крае на автотрассе Новороссийск — Керчь.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

По предварительным данным, около 12:10 водитель автомобиля КамАЗ столкнулся с одиннадцатью автомобилями. Водитель большегрузного автомобиля погиб, ещё три человека получили травмы. Движение в районе аварии полностью перекрыто, по встречной полосе организуется реверсивное движение, сообщили «Кубанские новости».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Алтайском крае произошла массовая авария с участием автобуса, пострадали три человека.