Вашингтон, 10 марта, 2022, 14:12 — ИА Регнум. Комик Пит Дэвидсон исполнит главную роль в комедийном сериале под рабочим названием Bupkis. Об этом 10 марта пишет Deadline.

Цитата из фильма «Король Стейтен-Айленда» Пит Дэвидсон

По данным СМИ, проект вдохновлён жизнью самого комика — он «будет отражать реальную личность Дэвидсона» и содержать откровенные сцены. Дэвидсон также выступит в качестве сценариста совместно с Дэйвом Сириусом, а также Джудой Миллером. Сериал пока находится на стадии переговоров.

ИА REGNUM напоминает, что Пит Дэвидсон известен в США как участник комедийного шоу Saturday Night Live. Всемирную популярность в 2021 году ему принесли отношения с моделью Ким Кардашьян.