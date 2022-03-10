Самара, 10 марта, 2022, 14:08 — ИА Регнум. Директором Самарского академического театра драмы стал экс-министр культуры Пермского края Вячеслав Торчинский. Об этом 10 марта сообщает пресс-служба областного правительства.

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Министр культуры Самарской области Татьяна Мрдуляш представила нового руководителя театра коллективу учреждения.

«Вячеслав Маркович Торчинский возглавлял культуру Перми и Пермского края. У него большой опыт административной работы, в том числе отраслевое сопровождение строительных проектов в сфере культуры», — приводит пресс-служба ее слова.

Она также отметила, что академический театр драмы находится на этапе трансформации: идет формирование проектных работ по реконструкции и реставрации здания.

«Нам предстоит серьёзная работа по завершению проектирования и организация работы театра на период реконструкции. Необходим сильный и опытный менеджер, который сможет довести эту работу до результата. Я надеюсь, что Вячеслав Маркович поможет нам в этой работе», — заявила она.

Вячеслав Торчинский занимал должность министра культуры Пермского края с 2018 года. Женат, имеет высшее образование, также прошел профессиональную переподготовку по программе «Управление проектами», национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики».