Адыгея, 10 марта, 2022, 14:04 — ИА Регнум. Полиция установит причины пожара в приюте для животных в Теучежском районе Адыгеи. По факту возгорания помещения, где временно содержались различные виды диких животных, рептилий и птиц, организована проверка, сообщили в пресс-службе МВД по региону.

ГУ МЧС по Республике Крым Пожар

Пожар произошел 6 марта днем. Сообщение о возгорании постройки, в которой в осенне-зимний период содержались дикие животные, поступило в отдел полиции в 13:20. Когда прибывшие на место пожара сотрудники МЧС потушили огонь, оказалось, что некоторые животные погибли. Еще ряд особей сумели спастись.

«По предварительным данным, некоторые животные погибли во время пожара, а уцелевшие находятся под наблюдением. Также сообщаем, что на данный момент не подтверждается информация о том, что некоторые особи при пожаре оказались за пределами приюта и ведется работа по их поиску»,— уточнили в пресс-службе МВД.